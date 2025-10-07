İnci Taneleri ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İnci Taneleri bitti mi, yeni sezon olmayacak mı?

Reyting rekortmeni İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon finaline girerek izleyicilerini merakta bırakmıştı. Sosyal medya platformlarında "İnci Taneleri ne zaman başlayacak?" ve "İnci Taneleri sezon finali mi yaptı?" gibi sorular sıkça gündeme geldi. İnci Taneleri yayın tarihi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılmaz Erdoğan'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği sevilen dizi İnci Taneleri, yeni sezonuyla izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü yapımcı, dizinin yeni sezon çekimlerinin Ocak 2026'da başlayacağını duyurdu. Çekimlerin tamamlanmasının ardından, heyecanla beklenen yeni sezonun Şubat 2026 itibarıyla Kanal D ekranlarında yayınlanacağı açıklandı.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, ikinci sezonunu 15 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak tamamladı. İkinci sezon boyunca yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, 15 Mayıs'ta ekranlara gelen bölümüyle izleyicilere heyecan dolu bir sezon finali yaşattı.

Sezon finali, dizinin hayranları arasında büyük merak ve heyecan yarattı. Final bölümü sonrasında sosyal medyada "İnci Taneleri ne zaman devam edecek?" soruları sıkça gündeme geldi. Dizinin ara vermesi, izleyicilerin yeni sezonu sabırsızlıkla beklemesine neden oldu.

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

İnci Taneleri dizisi, geçtiğimiz sezon boyunca Kanal D ekranlarında Perşembe günleri saat 20:00'de yayınlanıyordu. Bu yayın saati, dizinin izleyicileri tarafından oldukça benimsenmiş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamıştı. Perşembe akşamları ekran başına geçen izleyiciler, İnci Taneleri'nin heyecan dolu bölümlerini kaçırmamak için bu saati sabırsızlıkla bekliyordu.

Ancak yeni sezon için henüz resmi bir yayın günü ve saati açıklanmadı. Yapım ekibi ve kanal yönetimi, yeni sezonun yayın takvimini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu belirsizlik, hayranlar arasında "İnci Taneleri yeni sezon hangi gün yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.