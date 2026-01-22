İnci Taneleri ne zaman başlayacak, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam yeni bölüm var mı?

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi İnci Taneleri, yeni sezonu için geri sayımı başlatırken izleyicileri şaşırtan bir tanıtım stratejisine imza attı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan fenomen yapım, ekranlara dönmeden önce hikayesini İstanbul sokaklarına taşıyarak adeta bir oyun kurdu. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününe dair tüm merak edilenler:

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI? 22 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

Dizinin hayranları "Bugün İnci Taneleri var mı?" sorusuna yanıt ararken, Kanal D'nin 22 Ocak tarihli yayın akışı netleşti. İnci Taneleri bu akşam saat 20.00'de tekrar bölümü ile ekranlarda olacak. Dizinin merakla beklenen 3. sezon (45. bölüm) açılışı ise önümüzdeki hafta, yani 29 Ocak Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Bu akşam yayınlanacak tekrar bölümüyle izleyiciler, Azem'in sezon finalinde yaşadığı o gizemli kayboluş hikayesini yeniden hatırlama fırsatı bulacak.

AZEM YÜCEDAĞ NEREDE? İSTANBUL SOKAKLARINDA "KAYIP ARANIYOR" İLANLARI

İnci Taneleri'nin yeni sezon tanıtımı için seçtiği yöntem sosyal medyayı salladı. İstanbul'un pek çok semtinde duvarlara ve duraklara asılan "Azem Yücedağ Kayıp Aranıyor" ilanları, kurgu ile gerçeği birbirine karıştırdı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin akıbetine dair asılan bu ilanlar, izleyicilerde "Azem kaçırıldı mı yoksa kendi isteğiyle mi gitti?" sorularını uyandırdı. Bu yaratıcı pazarlama çalışması, dizinin üçüncü sezonuna dair beklentiyi zirveye taşıdı.

İLANINDAKİ NUMARAYI ARAYANLARI BEKLEYEN SÜRPRİZ: ALO MISIR PALAS!

İnci Taneleri gizemi sadece ilanlarla sınırlı kalmadı; ilandaki 0212 706 95 80 numaralı telefonu çevirenler kendilerini bir anda dizinin evreninde buldu. Telefonun ucunda, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet'in sesi duyuluyor. Arayanları "Alo Mısır Palas, buyurun…" sözleriyle karşılayan İzzet, izleyicileri bizzat hikayeye dahil ediyor. Bu dijital ve fiziksel entegrasyon, Türkiye dizi sektöründe eşine az rastlanır bir iletişim başarısı olarak değerlendiriliyor.

İNCİ TANELERİ 3. SEZON İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Haftalardır süren bekleyiş 29 Ocak Perşembe günü son buluyor. İnci Taneleri'nin üçüncü sezonu, Azem'in kayboluşunun ardındaki sır perdesini aralayacak. Dilber'in bekleyişi, Cihan'ın yeni hamleleri ve Piraye cephesindeki gelişmeler, yeni sezonun ilk bölümünde izleyiciyi yine Kanal D ekranlarına kilitleyecek.