Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Babasıyla Kanada'da verdiği pozla gündeme gelen Rodin'in değişimi ve yeni tarzı çok konuşuldu.

2009 Aralık doğumlu Rodin Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Babası Yılmaz Erdoğan ile Kanada'nın Vancouver kentinde çekilen fotoğrafını paylaşan genç ismin boyunun babasını geçtiği görüldü.

ICARDI'YE BENZETİLDİ

Sarıya boyattığı saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kişi tarafından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi. Ay-yıldızlı milli takım formasıyla verdiği poz da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR

Futbola olan ilgisiyle de bilinen Rodin Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmayı hedeflediğini söylemişti. Genç ismin son paylaşımı, hem fiziksel değişimi hem de tarzıyla yeniden ilgi odağı oldu.