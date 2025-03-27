Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan 'İnci Taneleri' dizisinden kötü haber geldi.

45. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.

KAMİL GÜLER DE EKİBE KATILIYOR

Konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Güler'in 'İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.