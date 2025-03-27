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Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi 45. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan 'İnci Taneleri' dizisinden kötü haber geldi.

45. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.

Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

KAMİL GÜLER DE EKİBE KATILIYOR

Konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Güler'in 'İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDilek Usta:

Normal,Olay çözüldü

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