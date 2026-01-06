Haberler

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri Yeni Sezon İçin Sete Geri Döndü
KANAL D'nin sevilen dizisi 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', üçüncü sezonu için sete çıktı. Yeni sezonun merak uyandıran detayları ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

KANAL D'nin sevilen dizisi ' Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', üçüncü sezonu için yeniden sete çıktı. Aylardır merakla beklenen yapım, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yeni sezonun merak uyandıran detayı da setten paylaşılan bir görselle ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterine ait 'Kayıp Aranıyor' ilanı, üçüncü sezonda yaşanacaklara dair soru işaretlerini artırdı ve izleyicinin beklentisini yükseltti.

GÜÇLÜ KADRO YENİDEN BİR ARADA

Dizinin başrolünde yer alan Yılmaz Erdoğan'a; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan eşlik ediyor. Dizi, geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla, yeni sezonda da iddialı bir hikaye vadediyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Projenin yönetmenliğini, Şenol Sönmez üstleniyor. Başarılı yönetmenin imzasını taşıyan dizi, üçüncü sezonda da dramatik anlatımıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor.

BKM İmzalı 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', üçüncü sezonuyla çok yakında Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
