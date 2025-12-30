Dilber sahnelere geri dönüyor, çok konuşulan dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

İkinci sezon finalini15 Mayıs'ta yapan ve eylülde yeni sezona başlamayan Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi İnci Taneleri'nin üçüncü sezon fragmanı izleyici karşısına çıktı.

Fragmanda Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber, tüm cazibesiyle dans ederken ekranda yer alan "İşte Dilber halimiz. Ya oynayacaz, ya oynatacaz" sözü dikkat çekti.

YENİ SEZON MESAJI: "HAK EDENİ BOZARIM"

Tanıtımda, diziyle özdeşleşmiş ünlü türkücü Sincanlı Erkal da yer aldı. Dans sahnesinde çalan şarkıda geçen "Kuyumcu değilim ama hak edeni iyi bozarım" cümlesi, Dilber'in yeni sezondaki karakter duruşunu yansıtıyor. Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için izleyiciler heyecanla geri sayım yapıyor.

İKİNCİ SEZON FİNALİNDE AZEM KAÇIRILMIŞTI

Dizinin ikinci sezon finali, 15 Mayıs Perşembe günü yayınlanmış ve sürpriz bir şekilde Azem'in kaçırılmasıyla sona ermişti. Yeni sezon fragmanı, izleyicilerin merakını daha da artırdı ve hikayede neler olacağına dair ipuçları verdi.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizide başrolleri Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. Şenol Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı projede, dörtlüye Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan gibi isimler eşlik ediyor.