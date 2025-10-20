Organize İşler Karun Hazinesi oyuncuları! Oyuncu kadrosu ve karakterleri kimler?

Organize İşler Karun Hazinesi oyuncuları! Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Organize İşler" serisi, yıllar sonra dizi formatında geri dönüyor. "Organize İşler: Karun Hazinesi" adını taşıyan yapım, Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI

"Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisi, geniş ve dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola bulunuyor. Onlara Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut gibi tanınmış isimler eşlik ediyor. Kadroya son olarak usta oyuncu Menderes Samancılar, Meftun Baba karakteriyle dahil oldu.

Dizide, Yılmaz Erdoğan bir kez daha Asım Noyan karakterine hayat verirken, Kıvanç Tatlıtuğ da serinin "Sazan Sarmalı" filminde canlandırdığı Sarı Saruhan rolüyle ekranlara geri dönüyor. Demet Akbağ ve Ezgi Mola gibi güçlü oyuncuların da kadroda yer almasıyla, yapım serinin önceki filmlerinde olduğu gibi kalabalık bir karakter yapısını koruyor.

Organize İşler Karun Hazinesi oyuncuları:

Yılmaz Erdoğan

Demet Akbağ

Kıvanç Tatlıtuğ

Ezgi Mola

Bensu Soral

Uraz Kaygılaroğlu

Selim Bayraktar

Atakan Çelik

Burcu Özberk

Rıza Kocaoğlu

Ekin Türkmen

Şükran Ovalı

Onur Akbay

Ersin Korkut

Menderes Samancılar

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU NE?

"Organize İşler: Karun Hazinesi", Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında yazıp yönettiği ilk "Organize İşler" filminin devam hikayesi niteliğinde olacak. İlk filmde, İstanbul'un suç dolu arka sokaklarında oto hırsızlığı yapan bir çetenin hikayesi anlatılmış, Asım Noyan karakteri ve çevresindeki olaylar izleyicinin ilgisini çekmişti. Dizi ise, bu dünyayı yeniden ekranlara taşıyarak, Asım Noyan ve çetesinin yeni bir organize işe girişini konu alacak.

Serinin ikinci filmi "Sazan Sarmalı"nda izleyiciyle buluşan karakterler de dizide yer alacak. O filmde Asım Noyan ve ekibi, "sazan sarmalı" adını verdikleri bir dolandırıcılık planı içine girmişti. "Karun Hazinesi" hikayesi ise, bu evrende geçen yeni bir organize hikayeyi anlatacak. Dizinin konusu hakkında ayrıntılar henüz paylaşılmadı, ancak önceki filmlerden bilinen suç, mizah ve İstanbul'un yeraltı atmosferi yine ön planda olacak.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ HANGİ PLATFORMDA?

"Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisi, Netflix platformunda yayınlanacak. Platform tarafından yapılan açıklamada, dizinin ilk tanıtımının paylaşıldığı ve yapımın yakında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Ancak yayın tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi henüz açıklanmadı.

BKM Film'in yapımcılığında hayata geçirilen proje, serinin sinema versiyonlarını aratmayan bir prodüksiyon süreciyle hazırlandı. Netflix'in global erişimi sayesinde "Organize İşler: Karun Hazinesi"nin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası izleyicilere de ulaşması bekleniyor.