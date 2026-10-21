Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Organize İşler: Karun Hazinesi bir sinema filmi değil, Netflix için hazırlanan sekiz bölümlük bir dizi. İki sinema filmiyle milyonlarca izleyiciye ulaşan seri, bu kez dizi formatıyla dijital platforma taşındı. İşte Organize İşler: Karun Hazinesi hakkında merak edilenler.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİZİ Mİ, FİLM Mİ?

Organize İşler: Karun Hazinesi bir dizi. 2005’te vizyona giren ilk film ve 2019’da izleyiciyle buluşan Organize İşler: Sazan Sarmalı’nın ardından seri, ilk kez dizi formatında devam ediyor. Yapım, Organize İşler evreninin televizyon dizisi olarak hazırlanan ilk projesi olma özelliği taşıyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM?

Dizinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Bölümlerin süreleri yaklaşık 37 ile 55 dakika arasında değişiyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü tüm dünyada aynı anda yayınlandı. Dizinin sekiz bölümünün tamamı aynı gün izleyicinin erişimine açıldı.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDEN İZLENİR?

Dizi, yalnızca Netflix platformunda yayınlanıyor. Netflix üyeliği bulunan izleyiciler, yapımın tüm bölümlerine platform üzerinden ulaşabiliyor. Dizinin izinsiz yayın yapan sitelerden değil, resmi platform üzerinden izlenmesi öneriliyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU NE?

Dizi, İstanbul’un yeraltı dünyasının kurnaz ismi Asım Noyan’ın, “mesleği” bırakmaya hazırlandığı bir dönemde ortaya çıkan gizemli bir haritayla başlayan macerasını anlatıyor. Haritanın efsanevi Karun Hazinesi’ne götürebileceğini düşünen Asım ve ekibi, son bir büyük vurgun için yeniden bir araya geliyor. Hikâye, acımasız rakipler ve uluslararası hazine avcılarıyla dolu İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan, aksiyon ve komedi dolu bir kovalamacaya dönüşüyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Asım Noyan karakteriyle Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ise Sazan Sarmalı’nda canlandırdığı Sarı Saruhan karakteriyle yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu ve Bensu Soral gibi isimler bulunuyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ’Nİ KİM YÖNETTİ?

BKM imzalı dizinin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaryo ise serinin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alındı.

ORGANİZE İŞLER’İN YENİ SEZONU OLACAK MI?

Organize İşler: Karun Hazinesi’nin ikinci sezonuna ilişkin Netflix ya da yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.