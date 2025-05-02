İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan'dan Unutulmaz Türkü Performansı

KANAL D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri, duygu yüklü bölümüyle yine ekrana kilitledi. AB ve 20+ABC1 izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olan diziye, oğlu Ferda'nın evine misafir olan Azem'in, torunu Mısra ile geçirdiği keyifli anlar damga vurdu. Dedelik duygusunu doyasıya yaşayan Azem'in, Ferda'yı tedaviye, Cihan'ı ise kardeşi için ilik vermeye ikna etmeye çabaladığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN TÜRKÜ ZİYAFETİ

Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın pavyonda eline mikrofonu aldığı anlar dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Sözü ve müziği Şenol Akdoğan'a ait olan Baboş isimli türküyü canlı olarak seslendiren Erdoğan'ın performansı izleyenlerden tam not aldı. Yılmaz Erdoğan'ın türkü performansı sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar Erdoğan'ın yorumuna övgüler yağdırdı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.