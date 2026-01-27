Hazar Ergüçlü: 'Dilber karakteri içime sinen bir karakterdi'

YILMAZ Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü üstlendiği Kanal D'nin sevilen dizisi ' İnci Taneleri', yeni sezonuyla perşembe akşamı ekrana dönmeye hazırlanırken, Hazar Ergüçlü samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Dilber'i ve hayatındaki dönüşümü anlattı.

'İÇİME SİNEN BİR KARAKTER ARIYORDUM'

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, Dilber karakterinin hayatına girdiği dönemi 'iç sesini dinlediği' bir kırılma anı olarak tanımlıyor. Stratejik kararlar vermektense sezgileriyle hareket ettiğini söyleyen oyuncu, Yılmaz Erdoğan'dan gelen teklifin kendisi için belirleyici olduğunu vurguluyor.

'İYİ YAZILMIŞ METİN OYUNCU İÇİN ŞANS'

Dilber'in bu kadar güçlü bir karaktere dönüşmesinde senaryonun etkisine dikkat çeken Ergüçlü, "Okurken hiç takılmadığım, soru işareti yaşamadığım bir metindi" diyerek Yılmaz Erdoğan'ın yazarlığını övüyor. Bu durumun oyuncu için nadir bulunan bir fırsat olduğunun da altını çiziyor.

'DANS ETMEYİ SEVİYORDUM AMA DİLBER BAŞKA BİR ŞEY'

Dizideki dans performansıyla büyük ses getiren Ergüçlü, profesyonel dans eğitimi alarak karaktere hazırlandığını söylüyor. YouTube videoları ve koreograf Elif Erol ile yapılan çalışmalar sonucunda Dilber'in sahnedeki beden dilinin şekillendiğini anlatıyor. Dansın göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan oyuncu, pavyon emekçilerinin fiziksel yüküne de dikkat çekiyor.

'YÜKSEK FEMİNEN ENERJİMİN OLDUĞUNU BİLİYORDUM'

Günlük hayatında daha sade ve spor bir tarzı olduğunu söyleyen Ergüçlü, Dilber sayesinde kendi feminen tarafını daha görünür kıldığını dile getiriyor. Bu yönünü daha önce sergilemek istemediğini belirten oyuncu, 'Belki de şimdi zamanı' diyerek hayatın dönemlerine vurgu yapıyor.

'DİLBER ÇOK SAHİCİ, ÇOK BİZİM GİBİ'

Dilber karakterinin bu kadar sevilmesini samimiyetine bağlayan Ergüçlü, "Hata yapıyor, yalan söyleyemiyor, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor" diyerek karakterin insani yanlarını öne çıkarıyor. Ona göre Dilber, kusurlarıyla gerçek ve bu yüzden izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor.

'SAVRULMUŞ BİR DİLBER GELİYOR'

Yeni sezona dair ipuçları da veren Ergüçlü, Azem'in yokluğunun Dilber üzerinde büyük bir boşluk yaratacağını söylüyor. Oyuncu, 'Başıboş bir Dilber tehlikelidir' sözleriyle karakterin bu sezon daha savrulmuş ve sürprizlere açık bir halde olacağını işaret ediyor.

'YILMAZ ERDOĞAN'LA ÇALIŞMAK OKUL GİBİ'

Hakan Gence'ye konuşan Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'la aynı sahneyi paylaşmanın büyük bir deneyim olduğunu belirtiyor. Oyuncu, onu hem oyuncu hem yönetmen olarak canlı bir okula benzetiyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.