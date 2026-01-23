Türk sinema ve televizyon dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan, hem sanat üretimleri hem de özel hayatlarıyla uzun yıllar kamuoyunun dikkatini çekti. Oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik gibi alanlarda güçlü kariyerlere sahip iki ismin birlikteliği, magazin gündeminden çok, karşılıklı saygı ve duruşlarıyla anıldı. Peki, Belçim Bilgin Yılmaz Erdoğan neden ayrıldı, çocukları var mı? Belçim Bilgin Yılmaz Erdoğan ne zaman evlendi, ne zaman boşandı, kaç yıl evli kaldı? Detaylar...

BELÇİM BİLGİN YILMAZ ERDOĞAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan, uzun süredir devam eden ilişkilerini 2006 yılında evlilikle taçlandırdı. Bu evlilik, dönemin sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

BELÇİM BİLGİN YILMAZ ERDOĞAN KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan, 12 yıl boyunca evli kaldı. Bu süre zarfında, hem bireysel kariyerlerini sürdürdüler hem de aile yaşamlarını dengede tutmaya özen gösterdiler.

BELÇİM BİLGİN YILMAZ ERDOĞAN NE ZAMAN BOŞANDI?

Çift, 2018 yılında evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma süreci, tarafların ortak açıklamaları doğrultusunda saygı çerçevesinde yürütüldü.

BELÇİM BİLGİN YILMAZ ERDOĞAN NEDEN AYRILDI?

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın ayrılığına ilişkin kamuoyuna yansıyan temel bilgi, 12 yıllık evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde sonlandırdıkları yönündedir. Taraflar, ayrılığın nedenlerini detaylandırmaktan bilinçli olarak kaçınmış, özel hayatlarının mahremiyetini korumayı tercih etmiştir.

BELÇİM BİLGİN YILMAZ ERDOĞAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın evliliklerinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğulları Rodin Erdoğan, çiftin hayatındaki en önemli ortak payda olmayı sürdürmektedir.