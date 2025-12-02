İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Yılmaz Erdoğan'ın büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, sezon finalinden sonra ekrana ara vermişti. Yeni projelerin gelip geçtiği süreçte dizinin yokluğu dikkat çekerken, fenomen diziyle ilgili yeni gelişme var.

UZUN ARA BİTİYOR

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri, sezon finalinin ardından bir daha yayınlanmamış; yerine farklı diziler gelip gitmesine rağmen ekranlara dönmemişti. Bu süreçte Yılmaz Erdoğan, "Organize İşler Karun Hazinesi" filminin çekimlerini tamamladı.

YILMAZ ERDOĞAN SENARYOYA YOĞUNLAŞIYOR

Erdoğan, ekim ayında yaptığı açıklamada "Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" demişti. Filmin tamamlanmasının ardından ünlü sanatçı, dizinin yeni sezon senaryosuna odaklanmaya başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 3. sezon çekimleri aralık ayının sonunda başlayacak.

YENİ BÖLÜMLER YILBAŞINDAN SONRA EKRANDA

Planlamaya göre çekimlerin başlamasının ardından İnci Taneleri yeni bölümleriyle yılbaşının sonrasında Kanal D ekranlarında olacak. Böylece aylar süren belirsizlik sona ermiş olacak.

KANAL D PERŞEMBE GÜNÜNÜ BOŞ TUTTU

Kulis bilgilerine göre kanal yönetimi, dizinin ekran günü olan perşembeyi uzun süredir başka bir yapımla doldurmadı. Bu durum, İnci Taneleri'nin geri dönüşüne özel bir hazırlık yapıldığı şeklinde yorumlandı.