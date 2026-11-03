Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki kam davulu sahnesiyle tepki toplayan Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle görüşmesinin ardından açıklama yaparak durumun bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu belirtti ve incinen tüm izleyicilerden özür diledi.

  • Yılmaz Erdoğan, Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki kam davulu sahnesi nedeniyle GÖK-DER yöneticileriyle görüşmesinin ardından Instagram'dan özür açıklaması yayımladı.
  • 16 Ekim'de yayınlanan 8 bölümlük dizide kam davulunun yasa dışı madde ticareti sahnesinde sıradan bir çalgı gibi kullanılması tepki topladı ve dizinin IMDb puanı 5,7'den 2,5'e geriledi.
  • Tartışmaların ardından Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı; konu 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi Gökhan Kırdar tarafından da gündeme getirildi.

Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alan kam davulu sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Yılmaz Erdoğan, suskunluğunu bozdu. Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak kamuoyundan özür diledi.

KAM DAVULU SAHNESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

16 Ekim'de izleyiciyle buluşan 8 bölümlük dizide, Eski Türk inancında kutsal bir simge olarak kabul edilen kam davulunun yasa dışı madde ticaretinin konu edildiği bir sahnede sıradan bir çalgı gibi kullanılması tepkilere yol açmıştı. Kültürel ve dini değerlerin zedelendiğini belirten izleyicilerin protestosuyla dizinin IMDb puanı 5,7'den 2,5'e kadar geriledi.

X HESABI ASKIYA ALINDI 

Tartışmaların ardından Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alınırken, konu 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne de yansımış; jüri üyesi müzisyen Gökhan Kırdar enstrümanın kutsal adı 'Tüür'e dikkat çekerek uygun ortamlarda kullanılması gerektiğini hatırlatmıştı.

"HERKESTEN EKİBİM ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticilerini misafir eden Yılmaz Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sahneyi çekerken herhangi bir art niyet taşımadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duydum. Bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde de dile getirdim. Kam Davulu'nun bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyetini zedelediğine dair hassasiyeti bilmiyordum. Söz konusu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu kabul ediyorum. İstemeden de olsa duygularını incittiğimiz herkesten ekibim adına özür diliyorum."

İşte Yılmaz Erdoğan'ın o paylaşımı; 

Kaynak: Haberler.com
Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumları54ys6ftc5x:

yeterli daha ne yapsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! İşaret ettiği yer çok kutsal
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi