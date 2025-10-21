Haberler

İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, geçtiğimiz sezonu 44. bölümüyle tamamlamıştı. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan yapımın yeni sezonu merakla bekleniyordu. Başrolünde yer alan ve senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan, dizinin yakında yeniden ekranlarda olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, geçtiğimiz sezonu 44. bölümüyle noktalayarak sezon finali yapmıştı. Hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitleyen yapımın yeni sezon tarihi uzun süredir merak konusuydu. Dizinin başrolünde yer alan ve senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan, dizinin ne zaman başlayacağını sonunda açıklayarak "İnci Taneleri neden hâlâ başlamadı?" sorusuna adeta yanıt verdi.

YENİ SEZON TARİHİ SARKTI

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümlerinin bir türlü ekrana gelmemesi, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "İnci Taneleri"nin dönüş tarihiyle ilgili kararın, Yılmaz Erdoğan'ın bir dijital platform için hazırladığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi

YILMAZ ERDOĞAN: ÖNCE ORGANİZE İŞLERİ HALLEDECEĞİZ

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

