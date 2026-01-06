Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizi İnci Taneleri, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için geri sayıma geçti. Sezon başından bu yana yayın akışında yer almayan dizi için şimdiden final iddiaları konuşulmaya başlandı.

YENİ SEZON BİR TÜRLÜ BAŞLAYAMADI

İnci Taneleri, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümüyle ikinci sezon finalini yapmıştı. Yeni sezon için beklenti yükselirken dizinin yeni bölümlerinin gecikmesi dikkat çekti. Yayın akışında yer almaması ise "Dizi ertelendi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

GECİKMENİN NEDENİ NETFLIX PROJESİ

Gecikmenin en önemli nedeni, ekibin Netflix için hazırlanan 8 bölümlük "Organize İşler Karun Hazinesi" dizisinin çekimlerine odaklanması. Bu nedenle İnci Taneleri'nin yaklaşık 8 ay sonra yeniden ekrana dönmesinin planlandığı öğrenildi.

SENARYO HAZIR: 5 BÖLÜM TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre Yılmaz Erdoğan, Netflix projesini tamamlar tamamlamaz İnci Taneleri'nin 5 bölümlük yeni sezon senaryosunu da kaleme aldı. Bu gelişme, dizinin dönüşünün yakın olduğu yorumlarını güçlendirdi.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞEBİLİR: SALI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez'in yönettiği dizi dün yeniden sete çıktı. Ayrıca yeni bir değişiklik olmazsa dizinin yayın gününün perşembeden salı gününe alınma ihtimalinin konuşulduğu belirtildi.

SERVAN VE KELEDOŞ GELİYOR

Dizide yaşanan ayrılıkların ardından hikayeye iki yeni karakterin dahil olacağı da kulis bilgileri arasında yer aldı. Servan karakterinin, Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber'in eski aşkı olarak diziye dahil olacağı öğrenildi.

Diğer yeni karakter ise mafya bağlantılı bir figür olan Keledoş. Her iki karakter için de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

"16 BÖLÜM SONRA FİNAL" İDDİASI

Öte yandan kulislerde konuşulan bir başka iddia da dizinin 16 bölüm sonra final yapacağı yönünde. Yapım cephesinden ise bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.