Güven Kıraç'tan Yılmaz Erdoğan itirafı

Başarılı oyuncu Güven Kıraç, Yılmaz Erdoğan'la olan uzun soluklu dostluğuna değinerek, yıllardır süren arkadaşlıklarının ilk kez bir projede kesiştiğini dile getirdi. Kıraç, "Yılmaz'la çok eski tanışıklığımız, dostluğumuz var. Birbirimizin evine gider geliriz, o kadar yakınız. Fakat hiç aynı projede yer alamamıştık" sözleriyle, bugüne kadar birlikte çalışamamış olmalarının kendisi için bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Bu özlemin İnci Taneleri dizisiyle sona erdiğini belirten Kıraç, "İnci Taneleri'ni kurgularken, Azem'in en yakın arkadaşlarından eczacı Kasım için beni hayal etmiş. O hayal sayesinde birlikte çalışma fırsatı bulduk" diyerek, projeye dahil olma sürecinin duygusal yönünü de paylaştı.