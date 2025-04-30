İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Güven Kıraç'tan Yılmaz Erdoğan itirafı

Güven Kıraç'tan Yılmaz Erdoğan itirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin, Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Azem Yücedağ'ın en yakın arkadaşı eczacı Kasım karakterine hayat veren Güven Kıraç, diziyle ilgili ilk kez konuştu. Konuk olduğu programda samimi açıklamalar yapan usta oyuncu, yakın arkadaşı Yılmaz Erdoğan'la ilk projeleri olan İnci Taneleri'nde Kasım rolünün kendisi için yazıldığını itiraf etti.

Başarılı oyuncu Güven Kıraç, Yılmaz Erdoğan'la olan uzun soluklu dostluğuna değinerek, yıllardır süren arkadaşlıklarının ilk kez bir projede kesiştiğini dile getirdi. Kıraç, "Yılmaz'la çok eski tanışıklığımız, dostluğumuz var. Birbirimizin evine gider geliriz, o kadar yakınız. Fakat hiç aynı projede yer alamamıştık" sözleriyle, bugüne kadar birlikte çalışamamış olmalarının kendisi için bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Bu özlemin İnci Taneleri dizisiyle sona erdiğini belirten Kıraç, "İnci Taneleri'ni kurgularken, Azem'in en yakın arkadaşlarından eczacı Kasım için beni hayal etmiş. O hayal sayesinde birlikte çalışma fırsatı bulduk" diyerek, projeye dahil olma sürecinin duygusal yönünü de paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Biriside dizi senaryosu için demiyor ki arkadaş madem en yakın arkadaşınız ceza evinde ve sizinde çocuğunuz olmuyor... O halde neden o adamın çocuklarını evlat edinmediniz... Ve kötü işler yapılmasına izin verdiniz... Ayrıca filmin ilk bölümlerinde yılmaz Erdoğan elleri kanlı vs kurşun geçirmez yelek ile polis arabasına gidiyordu şimdi ise kadın merdivenden düştü vs diye çevirdiler... Kısacası saçma sapan bir film bende o saçmalıkları gördükten sonra izlemez oldum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.