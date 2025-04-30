Güven Kıraç'tan Yılmaz Erdoğan itirafı
Kanal D'nin, Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Azem Yücedağ'ın en yakın arkadaşı eczacı Kasım karakterine hayat veren Güven Kıraç, diziyle ilgili ilk kez konuştu. Konuk olduğu programda samimi açıklamalar yapan usta oyuncu, yakın arkadaşı Yılmaz Erdoğan'la ilk projeleri olan İnci Taneleri'nde Kasım rolünün kendisi için yazıldığını itiraf etti.
Başarılı oyuncu Güven Kıraç, Yılmaz Erdoğan'la olan uzun soluklu dostluğuna değinerek, yıllardır süren arkadaşlıklarının ilk kez bir projede kesiştiğini dile getirdi. Kıraç, "Yılmaz'la çok eski tanışıklığımız, dostluğumuz var. Birbirimizin evine gider geliriz, o kadar yakınız. Fakat hiç aynı projede yer alamamıştık" sözleriyle, bugüne kadar birlikte çalışamamış olmalarının kendisi için bir eksiklik olduğunu vurguladı.
Bu özlemin İnci Taneleri dizisiyle sona erdiğini belirten Kıraç, "İnci Taneleri'ni kurgularken, Azem'in en yakın arkadaşlarından eczacı Kasım için beni hayal etmiş. O hayal sayesinde birlikte çalışma fırsatı bulduk" diyerek, projeye dahil olma sürecinin duygusal yönünü de paylaştı.