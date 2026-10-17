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Organize İşler: Karun Hazinesi nerede çekildi? Organize İşler çiftlik neresi, Yılmaz Erdoğan'ın mı?

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Organize İşler: Karun Hazinesi nerede çekildi? Organize İşler çiftlik neresi, Yılmaz Erdoğan'ın mı?
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Organize İşler: Karun Hazinesi, yayın süreciyle birlikte gündemdeki yerini korurken yapımın perde arkasına ilişkin ayrıntılar da merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve prodüksiyon süreciyle dikkat çeken dizinin çekimlerine dair detaylar, izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi nerede çekildi? Organize İşler çiftlik neresi, Yılmaz Erdoğan'ın mı? Detaylar haberimizde.

Organize İşler: Karun Hazinesi, çekim mekanlarıyla merak uyandıran yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin nerede çekildiği ve kullanılan mekanların detayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi nerede çekildi? Organize İşler çiftlik neresi, Yılmaz Erdoğan'ın mı? Detaylar...

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekimleri İstanbul ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi. İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısı, Üsküdar-Kandilli'deki Kıbrıslı Yalısı ve İstanbul Boğazı çekim mekanları arasında yer aldı. Muğla'da ise Köyceğiz'de bulunan özel çekim platosu kullanıldı.

İstanbul'daki çekimlerde tarihi mekanlara yer verilirken Köyceğiz'deki çekimler için farklı bir set alanı hazırlandı. Böylece yapımın çekimleri iki ayrı bölgede sürdürüldü.

ORGANİZE İŞLER ÇİFTLİK NERESİ YILMAZ ERDOĞAN'IN MI?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde kullanılan çiftliğin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yılmaz Erdoğan'a ait çiftlik olduğu belirtildi. Yapım ekibi, dizinin bazı sahneleri için bu alanda özel bir çekim platosu kurdu.

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Asım Noyan karakterinin yer aldığı bazı sahneler de burada çekildi. Çiftliğin tam adresine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadığından çekim yeri olarak Köyceğiz ilçesi öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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