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Organize İşler evreni, iki filmlik sinema macerasının ardından bu kez dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın Asım Noyan karakterine yeniden hayat verdiği Organize İşler: Karun Hazinesi, gizemli bir hazine haritasının peşine düşen ekibin yeni macerasını konu alıyor. Sekiz bölüm olarak hazırlanan yapımın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman yayınlanacak? Organize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda? Detaylar...

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Organize İşler serisinin sinema filmlerinin ardından gelen yeni halkası olan yapım, bu kez sekiz bölümlük dizi formatında hazırlandı.

Dizide Yılmaz Erdoğan tarafından yeniden canlandırılan Asım Noyan ve ekibi, gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla yeni bir maceranın içine giriyor. Haritanın peşindeki ekip, karşılarına çıkan acımasız rakipler ve uluslararası hazine avcılarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan hikayenin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi, serinin sinema filmlerinden farklı olarak dizi formatında izleyiciyle buluşacak.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix üzerinden izlenebilecek. Platformun resmi açıklamasına göre yapım, 16 Ekim 2026 tarihinde yalnızca Netflix'te yayınlanacak.

Yılmaz Erdoğan’ın yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu olduğu yapımın hikayesinde Asım Noyan ve ekibinin gizemli hazine haritasıyla başlayan macerası anlatılıyor. Sekiz bölümlük dizi, İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan hikayesiyle izleyici karşısına çıkacak.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCU KADROSU

Organize İşler: Karun Hazinesi oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor.

Yapımın galasında oyuncu kadrosu da tam kadro kırmızı halıda yer aldı. Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Sermet Yeşil, Tugay Mercan, Görkem Sevindik ve Ekin Türkmen galaya katılan isimler arasında bulundu.

BKM imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi projesinin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor. Dizinin yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan olurken yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.