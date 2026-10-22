Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın kendisine “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” dediğini anlattı. Türkmen, usta oyuncunun sahnedeki performansını da “sanki ruh çağırıyor gibi” sözleriyle tarif etti.

Oyuncu Ekin Türkmen, Sibel Arna’nın programında Yılmaz Erdoğan’la arasında geçen diyaloğu anlattı. Erdoğan’ın oyunculuğuna dair kendisine sık sık takıldığını söyleyen Türkmen, usta oyuncunun “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” dediğini aktardı.

“HİÇ KULLANMIYORSUN” DİYOR

Erdoğan’ın kendisine kadınsı çekiciliğini kullanmadığı yönünde şakalar yaptığını belirten Türkmen, “Normalde de öyle bir kadınsın diyor, kullanmıyorsun diyor” ifadelerini kullandı.

“SANKİ RUH ÇAĞIRIYOR GİBİ”

Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuğunu da değerlendiren Türkmen, onun yüksek konsantrasyonuna dikkat çekti. Erdoğan’ın sahneye çıktığında karaktere anında büründüğünü söyleyen oyuncu, “Yılmaz Hoca oynarken sanki ruh çağırıyor gibi. O karakter neyse o bir anda oluyor ve bir anda çıkabiliyor” dedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

Hem parasından hem ilişkisinden oldu
ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Elinde öyle görüntüler var ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı
Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni

İstediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti