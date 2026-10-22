Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Oyuncu Ekin Türkmen, Sibel Arna’nın programında Yılmaz Erdoğan’la arasında geçen diyaloğu anlattı. Erdoğan’ın oyunculuğuna dair kendisine sık sık takıldığını söyleyen Türkmen, usta oyuncunun “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” dediğini aktardı.

“HİÇ KULLANMIYORSUN” DİYOR

Erdoğan’ın kendisine kadınsı çekiciliğini kullanmadığı yönünde şakalar yaptığını belirten Türkmen, “Normalde de öyle bir kadınsın diyor, kullanmıyorsun diyor” ifadelerini kullandı.

“SANKİ RUH ÇAĞIRIYOR GİBİ”

Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuğunu da değerlendiren Türkmen, onun yüksek konsantrasyonuna dikkat çekti. Erdoğan’ın sahneye çıktığında karaktere anında büründüğünü söyleyen oyuncu, “Yılmaz Hoca oynarken sanki ruh çağırıyor gibi. O karakter neyse o bir anda oluyor ve bir anda çıkabiliyor” dedi.