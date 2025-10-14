Organize İşler geri dönüyor! Kıvanç Tatlıtuğ sette ilk kez görüntülendi

Türk sinemasının kült yapımlarından Organize İşler, bu kez dizi formatıyla geri dönüyor. İlk olarak 2005 yılında vizyona giren Organize İşler, o dönem büyük ses getirmiş, ardından 2019'da "Sazan Sarmalı" adlı devam filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Serinin üçüncü ayağı olan "Organize İşler: Karun Hazinesi", 2026 yılında dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ KADRO

Yeni projede Yılmaz Erdoğan bir kez daha senaryonun ve başrolün arkasındaki isim olarak öne çıkıyor. Dizinin kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi niteliğinde: Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu, projede bir araya geliyor. Tatlıtuğ'un canlandırdığı "Sarı Saruhan" karakteri, önceki filmde olduğu gibi yine hikâyenin merkezinde yer alıyor.

ÇEKİMLER KÖYCEĞİZ'DEKİ ÖZEL PLATODA

"Organize İşler: Karun Hazinesi"nin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftlik evinde kurulan özel platoda sürüyor. Prodüksiyon ekibi, hikâyenin renkli dünyasını yansıtacak geniş ölçekli bir set tasarımı üzerinde çalışıyor.

TATLITUĞ'UN İLK KARESİ GÜNDEM OLDU

Dizinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, set arasında görüntülendi. "Sarı Saruhan" karakteri için özel bir hazırlık sürecinden geçtiği ve rolü için kilo aldığı gözlenen Tatlıtuğ'un yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun hayranları, paylaşımın ardından yüzlerce yorum ve beğeniyle projeye destek verdi.

YILMAZ ERDOĞAN VE TATLITUĞ'TAN YENİDEN BULUŞMA

Bu yapımla birlikte Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ, "Sazan Sarmalı" filminden sonra ikinci kez aynı proje için kamera karşısına geçiyor. Dizi, hem nostaljik göndermeleri hem de güncel mizah anlayışıyla Organize İşler evrenine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.