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İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi

İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
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Kanal D'nin, Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri'nde final kararı kanal yönetimin ısrarı ile geri alındı. Dizinin yapım şirketi BKM ile Kanal D devam etme konusuna anlaştı. Bu sezon sadece sezon finali yapacak.

Dilber dansıyla uzun süre gündemde kalan İnci Taneleri dizisi için yeni karar alındı. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği için çok yorulduğu bu nedenle de 45. Bölümde bitirmek istediği İnci Taneleri dizisine Kanal D ise devam etmek istiyordu. Dizinin yapım şirketi BKM ile Kanal D devam etme konusuna anlaştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İnci Taneleri ekibi bu yaz Şenol Sönmez'in yönetiminde Netflix'e 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekecek. Organize İşler dizisinin bitiş tarihine göre de ekip İnci Taneleri'nin 3. sezonunun çekimlerine başlayacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kanal D, sezona eylülde başlamak istiyor, şimdi bu konu üzerinde görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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