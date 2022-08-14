Samsun Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Samsun Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Haberleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi haber, Samsun Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Samsun haberleri | Samsun'da down sendromlu çocuklar için evde eğitim hizmeti veriliyor

Samsun haberleri | Samsun'da down sendromlu çocuklar için evde eğitim hizmeti veriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - Dün 13:51
Başkan Demir: 'Gelir arttı, gider azaldı'

Başkan Demir: "Gelir arttı, gider azaldı"

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 12.08.2022
Yaşlılara 'Saklı Cennet' gezisi

Yaşlılara 'Saklı Cennet' gezisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 11.08.2022
Samsun haber: Samsun'da patates üretimi artıyor

Samsun haber: Samsun'da patates üretimi artıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 10.08.2022
Samsun gündem haberleri: Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi

Samsun gündem haberleri: Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 10.08.2022
18 kilometrelik bulvar 17 günde yenilendi

18 kilometrelik bulvar 17 günde yenilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 10.08.2022
Samsun yerel haberi... Samsun'da kentsel dönüşüm: 2 bin 88 konut yılsonuna tamamlanacak

Samsun yerel haberi... Samsun'da kentsel dönüşüm: 2 bin 88 konut yılsonuna tamamlanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 09.08.2022
Son dakika haberleri... Koruma altındaki kum zambakları Samsun sahillerini beyaza bürüdü

Son dakika haberleri... Koruma altındaki kum zambakları Samsun sahillerini beyaza bürüdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 06.08.2022
Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği

Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 04.08.2022
Samsun gündem haberleri... Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi

Samsun gündem haberleri... Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 03.08.2022
Bingöl haber! KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Bingöl haber! KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 03.08.2022
KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 03.08.2022
Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 02.08.2022
Yol sevincini horon teperek kutladılar

Yol sevincini horon teperek kutladılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 02.08.2022
Son dakika haber... Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı

Son dakika haber... Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 02.08.2022
Samsun haber | Geleceğin meyvesi 'aronya' Samsun'da üretiliyor

Samsun haber | Geleceğin meyvesi 'aronya' Samsun'da üretiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 02.08.2022
Samsun haberleri | Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor

Samsun haberleri | Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 01.08.2022
SSB Başkanı Demir: '2023'te HÜRJET göklerle buluşacak ve MMU hangardan çıkacak'

SSB Başkanı Demir: "2023'te HÜRJET göklerle buluşacak ve MMU hangardan çıkacak"

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 01.08.2022
Samsun gündem haberleri: SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da

Samsun gündem haberleri: SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 01.08.2022
Samsun yerel haberleri | Samsun Devgeriş Mahallesi'nde 'Koku Yapıyor' Gerekçesi ile Ağıllar Yıkılmak İsteniyor

Samsun yerel haberleri | Samsun Devgeriş Mahallesi'nde "Koku Yapıyor" Gerekçesi ile Ağıllar Yıkılmak İsteniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 31.07.2022
Tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 31.07.2022
Samsun ekonomi: SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım

Samsun ekonomi: SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 31.07.2022
Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 30.07.2022
Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı

Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 29.07.2022
Atatürk Bulvarı hızla yenileniyor

Atatürk Bulvarı hızla yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 28.07.2022
Samsun Atakum'da, Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Samsun Atakum'da, Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 27.07.2022
Binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 27.07.2022
KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı

KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 27.07.2022
Denizde kurtarma tatbikatı yapıldı

Denizde kurtarma tatbikatı yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 25.07.2022
Gençlik ve Kültür Kampı

Gençlik ve Kültür Kampı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 25.07.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 25.07.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Havza ilçesinde su arıtma tesisinin açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Havza ilçesinde su arıtma tesisinin açılışına katıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 24.07.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gençlerle birlikte türkü söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gençlerle birlikte türkü söyledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 24.07.2022
Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar

Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 23.07.2022
AK Parti'li Karaaslan, 'Kuruluştan bugüne, hep birlikte 2023'e' programında konuştu Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan, "Kuruluştan bugüne, hep birlikte 2023'e" programında konuştu Açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 22.07.2022
Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında yollar yenileniyor

Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında yollar yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 21.07.2022
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı neden istifa etti? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevden mi ayrıldı?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı neden istifa etti? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevden mi ayrıldı?

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 21.07.2022
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 20.07.2022
13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 20.07.2022
Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürdü

Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 19.07.2022
Samsun'da elektrikli otobüs dönemi başlıyor

Samsun'da elektrikli otobüs dönemi başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 19.07.2022
Samsun'da kayıp Emine'yi arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da kayıp Emine'yi arama çalışmaları sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 16.07.2022
Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 13.07.2022
15 Temmuz anma programı belli oldu

15 Temmuz anma programı belli oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 13.07.2022
Samsun'da 91 cankurtaran hayat nöbetinde

Samsun'da 91 cankurtaran hayat nöbetinde

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 12.07.2022
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 11.07.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: '2023'teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "2023'teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 10.07.2022
Samsun'da TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı başladı

Samsun'da TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 07.07.2022
Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı

Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 06.07.2022
Tekkeköy'deki yangın korkuttu

Tekkeköy'deki yangın korkuttu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 05.07.2022
Başkan Demir: 'Akıllı kavşaklar TEKNOFEST'e kadar tamamlanacak'

Başkan Demir: "Akıllı kavşaklar TEKNOFEST'e kadar tamamlanacak"

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Tekkeköy'deki yangın korkuttu

Tekkeköy'deki yangın korkuttu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Patates üretiminde yüzde 20 artış

Patates üretiminde yüzde 20 artış

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Son dakika haber... Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada

Son dakika haber... Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 02.07.2022
Kabotaj Bayramı'nda 'Mavi Vatan' vurgusu

Kabotaj Bayramı'nda 'Mavi Vatan' vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 01.07.2022
CHP'li Karaca: 'Tek Acil Çözüm, Sandıktır. İktidar ve Zihniyet Değişikliğidir'

CHP'li Karaca: "Tek Acil Çözüm, Sandıktır. İktidar ve Zihniyet Değişikliğidir"

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 30.06.2022
Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar

Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 30.06.2022
Son dakika haberi | Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi

Son dakika haberi | Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 29.06.2022
SBB Başkanı Demir: 'Saathane, tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak'

SBB Başkanı Demir: "Saathane, tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak"

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 26.06.2022
Son dakika... Karadeniz'de can pazarı: 1 ölü

Son dakika... Karadeniz'de can pazarı: 1 ölü

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 26.06.2022
Samsun'da binicilik meraklıları Atlı Spor Tesislerine

Samsun'da binicilik meraklıları Atlı Spor Tesislerine

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 26.06.2022
Sağanak vurdu, hayat felç oldu

Sağanak vurdu, hayat felç oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 24.06.2022
Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan bahar konseri

Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan bahar konseri

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 24.06.2022
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 23.06.2022
Havza'da sağanak ve dolu etkili oldu

Havza'da sağanak ve dolu etkili oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 22.06.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 22.06.2022
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