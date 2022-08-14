Samsun Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Samsun Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi Haberleri
Samsun Büyükşehir Belediyesi haber, Samsun Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Samsun haberleri | Samsun'da down sendromlu çocuklar için evde eğitim hizmeti veriliyor
Samsun gündem haberleri: Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi
Samsun yerel haberi... Samsun'da kentsel dönüşüm: 2 bin 88 konut yılsonuna tamamlanacak
Son dakika haberleri... Koruma altındaki kum zambakları Samsun sahillerini beyaza bürüdü
Samsun gündem haberleri... Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi
Bingöl haber! KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti
KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti
Son dakika haber... Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı
Samsun haber | Geleceğin meyvesi 'aronya' Samsun'da üretiliyor
SSB Başkanı Demir: "2023'te HÜRJET göklerle buluşacak ve MMU hangardan çıkacak"
Samsun gündem haberleri: SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da
Samsun yerel haberleri | Samsun Devgeriş Mahallesi'nde "Koku Yapıyor" Gerekçesi ile Ağıllar Yıkılmak İsteniyor
Samsun ekonomi: SASKİ'den Bafra'ya 110 milyon TL'lik yatırım
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Havza ilçesinde su arıtma tesisinin açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gençlerle birlikte türkü söyledi
Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar
AK Parti'li Karaaslan, "Kuruluştan bugüne, hep birlikte 2023'e" programında konuştu Açıklaması
Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında yollar yenileniyor
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı neden istifa etti? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevden mi ayrıldı?
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "2023'teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz"
Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı
Başkan Demir: "Akıllı kavşaklar TEKNOFEST'e kadar tamamlanacak"
Son dakika haber... Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada
CHP'li Karaca: "Tek Acil Çözüm, Sandıktır. İktidar ve Zihniyet Değişikliğidir"
Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar
Son dakika haberi | Denizdeki boğulmada ailenin cinayet şüphesi
SBB Başkanı Demir: "Saathane, tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak"
Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan bahar konseri
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı