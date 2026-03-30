Samsun'da Dragon Bot Ligi yarışları sona erdi

Samsun'da Dragon Bot Ligi yarışları sona erdi
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Dragon Bot Ligi mart ayı yarışları, zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir heyecanla yapıldı. Göktürk Dragons birinci, EKOBİD Dragon Boat Team ikinci ve Samsun Dragons üçüncü oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Dragon Bot Ligi mart ayı yarışları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'in sisli ve soğuk havasına aldırış etmeyen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyona izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Hem rekabetin hem de dostluğun ön planda olduğu yarışlarda, katılımcılar zaman zaman horon oynayarak etkinliğe renkli anlar kattı.

Zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir heyecanla gerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren takımlar belli oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışlar sonucunda Göktürk Dragons birinci olurken, EKOBİD Dragon Boat Team ikinci, Samsun Dragons ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda ayrıca Kürek 1919, Posedion, Göktürkler Dragons, Samsun Dragons, EKOBİD Dragon Boat Team, Kuzeyin Kraliçeleri, Anadolu Parsları Dragon Boat Team ve YEPAŞ takımları da mücadele etti.

Samsun'da su sporlarının gelişimine katkı sağlayan ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Veysel Altun


