Samsun'da cankurtaranlar tatbikat yaptı

Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan cankurtaran ekibi, denizde tatbikat gerçekleştirdi.

Atakum sahilinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi sudan çıkarmak için harekete geçen cankurtaranlar, botla olay yerine gitti.

Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi botla sahile ulaştırdıktan sonra sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Saha Sorumlusu Tolga Çekağa, basın mensuplarına kentin 204 kilometre uzunluğunda sahil bandına sahip olduğunu söyledi.

Sahil bandının 29 kilometrelik yüzülebilir alanı olduğunu vurgulayan Çekağa, "Samsun'da 19 mavi bayraklı plajımız var. Bu plajlarımızda 112 cankurtaran görev yapacak. Ayrıca 9 ATV, 8 bot, 2 deniz motosikleti ve 1 kurtarma dronu da ekiplerimiz için hazır bulunacak. Geçen yıl 470 boğulma olayına müdahale ettik. Mavi bayraklı plajlarımızda vakaya müdahalede başarı oranımız yüzde 100'dür. Tatbikatlarla müdahale hızımızı artırıyoruz." dedi.

Çekağa, ekiplerini hazır tutmak için tatbikat yaptıklarını belirterek, "Senaryo gereği bir olaya karadan ekibimiz müdahale ederken, açıkta gerçekleşen boğulmaya ise deniz motosikletiyle müdahale edildi." ifadesini kullandı.