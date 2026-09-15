Samsun'da 1925 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 mahallede yapılacak 1925 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen törende, okunan duaların ardından projenin birinci etabına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise yaptığı yazılı açıklamada, İlkadım ilçesinde Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu mahalleleri sınırlarında bulunan 79,53 hektarlık alanın "riskli alan" ilan edildiğini belirtti.

Riskli alanlarda yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün oluruyla Büyükşehir Belediyesinin yetkilendirildiğine işaret eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda hazırlanan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi, Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı mahalleleri sınırları içinde yer alan muhtelif parselleri kapsamakta olup, 5 etap halinde planlanmıştır. Projenin tamamında 1925 konut ve 179 ticari birim olmak üzere toplam 2 bin 104 bağımsız bölüm hayata geçirilecektir. Projede güvenli ve sağlam yapılaşmanın yanı sıra sosyal donatı alanları ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek bir planlama hedeflenmiş, kimseyi yerinden etmeden, vatandaşlarla gönüllülük esasına dayalı uzlaşma anlayışı benimsenmiştir."

Doğan, bu doğrultuda vatandaşların kentsel dönüşüm süreçleri hakkında doğru, güncel ve şeffaf bilgilere en kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi kurulduğuna işaret ederek, "Ofisin faaliyete geçmesiyle vatandaşlarla bilgilendirme ve uzlaşma görüşmelerine başlanmış, teknik ve idari süreçlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmış, soru, talep ve başvuruları alınmıştır. Bu kapsamda, 1, 2 ve 3. etaplarda yürütülen uzlaşma görüşmeleri tamamlanarak yüzde 100 uzlaşma oranına ulaşılmış, 4. etapta yüzde 99, 5. etapta ise yüzde 84,80 uzlaşma sağlanmıştır." bilgisini verdi.

İlgili etaplarda uzlaşma görüşmelerinin sürdüğünü belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Birinci etapta yüzde 100 uzlaşma oranına ulaşılmasının ardından Ulugazi Mahallesi 14 bin 758 ada 1 parselde, toplam 10 bin 500 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde gerçekleştirilecek 'Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi' ihalesi yapılmış, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Yer tesliminin ardından uygulama projeleri doğrultusunda zemin iyileştirme çalışmalarına başlanmış, alanın 'riskli alan' niteliği ve mevcut zemin koşulları dikkate alınarak yapı güvenliğinin sağlanması amacıyla fore kazık imalatları başlatılmıştır. Zemin ve temel imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçilerek güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarının vatandaşların hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Bugün temeli atılan projenin 1. etabında toplam 421 bağımsız bölüm hayata geçirilecektir. İhale kapsamında projenin 720 takvim günü içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: AA