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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

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Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak yardım vaadiyle 4 kişiden 310 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp "ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını" söyleyerek vatandaşlardan "yardım" adı altında para talep edildiği belirlenmiş, bu yöntemle 4 kişiden 310 bin lira alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 10 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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