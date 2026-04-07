Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza'da 153 Mobil Çözüm Merkezi kurdu
Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için Havza'da 7/24 hizmet verecek mobil çözüm merkezi oluşturdu. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi aracılığıyla istek, talep ve şikayetler dinlenip çözüme kavuşturulacak.
Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini 7 gün 24 saat karşılamak ve ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşmasını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda Alo 153 Çözüm Merkezi kuruldu.
Daha önceden Alo 153 Çözüm Merkezine talepte bulunan bazı vatandaşlara da talepleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu