Vezirköprü'de 'Bir Kooperatif Macerası' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Bir Kooperatif Macerası" adlı tiyatro oyunu, Vezirköprü ilçesinde seyirciyle buluştu.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Oyun sonrası konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, gençlere yönelik projelere önem verdiklerini belirterek,

"Biz de sizlere hizmet kooperatifi kurmaya çalışıyoruz. Yeter ki sizleri mutlu edelim. Oyunu güzel bir şekilde izlediğiniz için teşekkür ederiz." dedi.