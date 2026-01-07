Havza SBB yatırımları için alan incelemesi yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza'da gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler için alan incelemesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine incelemelerinde AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin eşlik etti.

Muhtar evi ve diğer yatırımlar ile ilgili yer tespiti için inceleme yapan ekip daha sonra Havza Belediyespor Tesislerinde inceleme yaparak Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes'ud Keykavus'un Havza ilçesindeki mezarı için inşa ettirilen ve yarım kalan türbede inceleme yaptı.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a geçen hafta ilçemizde ilettiğimiz muhtar evi, yarım kalan türbe inşaatı ve benzeri konularda taleplerimiz anında karşılık buldu. Şahsım ve muhtarlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes'ud Keykavus için yapılan türbe tamamlandığında burası inanç ve tarih turizmi için önemli bir destinasyon olacak." dedi.