Haberler

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kanalizasyon iddialarını asılsız buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kanalizasyon iddialarını asılsız buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, binlerce kişinin hastanelere başvurduğu salgında kanalizasyon iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı ekipleri depoları temiz buldu; Yazıcıoğlu sonuçların bu akşam ya da yarın açıklanacağını aktardı.

TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte binlerce kişinin hastanelere başvurmasına yol açan salgınla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri depolarımızı inceledi, temizliğinden dolayı tebrik etti. Kanalizasyon karıştı iddiaları asılsızdır, kamu kurumlarının net açıklaması dışındaki dedikodulara itibar edilmesin" dedi.

Kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren sağlık sorunlarıyla ilgili başvurularının artmasıyla ortaya çıkan salgın ile ilgili Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu açıklama yaptı. Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Bir salgın süreci atlatıyoruz, hastanelerde önce 2 bin dediler, sonra 4 bin dediler. Tabi bu malum nerovirüs olduğunu söylediler. Bulaşıcı bir virüs. Vatandaşlarımızın hijyen konusunda biraz daha ehemmiyet göstermelerini rica ediyoruz. Bunun neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyoruz. Ama yapılan incelemeler neticesinde bir şey çıkmadığını söylediler. Samsun Büyükşehir Belediyemizden de geldiler, Bakanlıktan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden uzman bir kadro geldi. Dün akşam tüm mahallelerimizi ve depolarımızı gezdiler. Depolarımızın düzenli ve temiz olmasından dolayı tebrik ettiler. Kesin sonuçların bu akşam ya da yarın sabah çıkacağını söylediler. Ama kanalizasyon bulaştı ya da benzer başka şeylerde ortada dolaşıyordu. Bizim özellikle altını çizmek istediğimiz konu, kamu kurumları net bir açıklama yapmadığı sürece dedikodulara itibar edilmesin. Kanalizasyon dedikoduları çıktı ilk etapta. Bu hatlar birbirinden çok bağımsız hatlardır. Uzak hatlardır. Bunun da öncesinde yapılan ilk incelemede böyle bir şeyin söz konusu olmadığı kesinleşti. Detaylı bir incelemeye alındı. Biz de bütün hatlarımızı taradık. Klor seviyemizi yükselttik. Bu biraz çeşme sularımızda koku yapabilir. Sonuçlar geldiği zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
4 tabut yan yana! Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı

Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı
Ankara merkezli 9 ilde 'Change' operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu

9 ilde dev "Change" operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu
TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

Montella bugün TFF'ye geliyor! Nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp diri diri ateşe verdiler
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
Metrekareye 70 kilo yağış! İstanbul için alarm verildi

Metrekareye 70 kilo yağış! İstanbul için alarm verildi
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu