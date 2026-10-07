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Samsun Büyükşehir, Vezirköprü Meydan ve Otopark Projesi'nde çalışmalara başladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Vezirköprü'de hayata geçireceği Meydan ve Otopark Projesi'nde uygulama çalışmaları başladı. Proje tamamlanınca ilçe merkezindeki otopark yoğunluğunun azalması ve meydanın daha modern, işlevsel hale gelmesi amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayata geçirilecek Meydan ve Otopark Projesi'nde uygulama çalışmaları başladı.

İlçe merkezindeki otopark sorununa çözüm getirilmesi ve kent meydanının daha modern ve işlevsel hale getirilmesi amacıyla hazırlanan projede ilk kazma vuruldu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle ilçe merkezinde yaşanan otopark yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında meydanın daha işlevsel hale getirilmesi, araç ve yaya hareketliliğinin rahatlatılması ve ilçe merkezindeki kullanım alanlarının modern bir anlayışla yeniden düzenlenmesi planlanıyor

Kaynak: AA
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