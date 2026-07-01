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Samsun İtfaiyesi'nde dakikada 4 bin 800 litre su işleyebilen robot 'Alevkıran' tanıtıldı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerindeki yüksek riskli yangınlara etkin müdahale için 'Alevkıran' adlı yüksek teknolojili yangın söndürme robotunu envanterine kattı. Robot, saatte 5 km hız, dakikada 4 bin 800 litre su kapasitesi ve 250 metre uzaktan kumanda özelliğiyle dikkat çekiyor.

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 'Alevkıran' yangın söndürme robotu, özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerindeki yüksek riskli yangınlara daha etkin ve güvenli müdahale imkanı sağlıyor. İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Saatte 5 kilometre hıza ulaşabilen, dakikada 4 bin 800 litre su işleme kapasitesine sahip, 250 metre mesafeden kumanda edilebilen yüksek teknolojiye sahip bir yangın söndürme robotudur" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 'Alevkıran' yangın söndürme robotu, 4 bin 800 litre su işleme kapasitesi, 250 metre mesafeden kumanda edilebilen yüksek teknolojik yapısı ve saatte 5 kilometre hıza ulaşabilmesiyle dikkat çekiyor. 'Alevkıran' sayesinde girilemeyen birçok bölgede etkili şekilde çalışma yapabileceklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Bu robotu özellikle endüstriyel tesis yangınlarında, itfaiyecilerimizin patlama, çökme, elektrik ve kimyasal risklerden korunmasını sağlamak amacıyla devreye alacağız. Böylece endüstriyel tesis ve sanayi yangınlarına daha etkin ve daha güçlü şekilde müdahale edeceğiz" diye konuştu.

'İTFAİYE TEŞKİLATIMIZIN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Özellikle sanayi yangınlarında ve endüstriyel bölgelerde 'Alevkıran'ın büyük yardımı olacağını ifade eden Ertan Özcan, şöyle konuştu:

" Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak doğal afetlere ve acil durumlara müdahale kapasitemizi artırmak amacıyla itfaiye teşkilatımızın teknik altyapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda, özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yüksek riskli yangınlara daha etkin ve güvenli müdahale edebilmek amacıyla Alevkıran adını verdiğimiz yangın söndürme robotunu Samsun İtfaiyesi envanterine kattık. Alevkıran robotumuzu kısaca tanıtacak olursak; saatte 5 kilometre hıza ulaşabilen, dakikada 4 bin 800 litre su işleme kapasitesine sahip, 250 metre mesafeden kumanda edilebilen yüksek teknolojiye sahip bir yangın söndürme robotudur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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