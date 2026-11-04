Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü'de kırsaldaki çocuklara etkinlik düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü'de kırsaldaki çocuklara etkinlik düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesince yürütülen Biz Geldik Projesi kapsamında Vezirköprü ilçesindeki Karkucak İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar yüz boyama ve oyun gruplarıyla eğlenirken velilere el sanatları, kanser taramaları ve beslenme bilgilendirmesi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Biz Geldik Projesi" kapsamında Vezirköprü ilçesindeki Karkucak İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, ailelerin farklı alanlarda bilinçlenmesini desteklemek amacıyla düzenlenen programda çocuklar ve veliler çeşitli etkinliklere katıldı.

Yüz boyama, palyaço gösterileri, şişme oyun grupları ve atölye çalışmaları ile geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı programda öğrencilere mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gezici kütüphane hizmetiyle de öğrenciler kitaplarla buluşturuldu.

Program kapsamında velilere yönelik sepet örücülüğü, ebru, takı ve anahtarlık yapımı gibi el sanatları etkinlikleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kanser taramaları ve sağlık bilgilendirmeleri yapılırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi bünyesinde görev yapan psikologlar ailelere sunum yaptı.

Diyetisyenler de çocukların gelişim dönemleri, beslenme ihtiyaçları ve sağlıklı yaşam konularında velileri bilgilendirdi.

Kaynak: AA
Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı

Haberi alınca sevinçten deliye döndüler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

Ödüllü sanatçı isyan etti! Heykelleri gümrükte parçalandı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış

Okan Buruk'un yeni aşkı! İkisini bakın kim tanıştırmış
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var

Trump'ın yenilgisiyle cesaretlendi! Sıradaki ülkeyi açıkladı
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktörü hemen buldular

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu

Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu!