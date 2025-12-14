Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım

Samsun'da il geneline içme suyu hizmeti sağlayan Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi, şu anda Samsun'un ihtiyacını karşılayabilecek sınırda kapasitede hizmet veriyor. SBB, artacak ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 1,7 milyar TL'lik yatırımla günde 200 bin m3 içme suyu arıtma kapasitesine sahip yeni bir tesisin yapımına başladı. Başkan Halit Doğan, hem içme suyu hem de atık su alanında yeni tesislerin faaliyete geçmesiyle Samsun'da uzun yıllar boyunca içme ve atık su sorununun çözüleceğini vurguladı.

"1.7 MİLYAR TL'LİK İÇME SUYU YATIRIMI YAPIYORUZ"

Günlük 200 bin m3 kapasiteli çalışacak içme suyu arıtma tesisinin yapımına başlandığını dile getiren Başkan Halit Doğan, "Samsun içme suyu kapasitesi olarak günlük 200 bin m3 içme suyu tüketen bir şehir. Mevcuttaki içme suyu arıtma tesisimiz 200 bin m3 kapasiteli çalışıyor. Tesisimiz, sınırda çalışıyor. Yanına 200 bin m3 içme suyu arıtma tesisi yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 1,7 milyar TL'lik bir yatırım yapıyoruz. SASKİ'nin tüm depolarını buraya taşıyacağız. 2027 yılının Mart ayında yeni içme suyu tesisimizi de faaliyete geçirmiş olacağız. Samsun'un gelecek 50 yılındaki sorunlarını önlemek adına özverili bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"ATIK SU ARITMA TESİSİMİZ 1,5 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK"

Atık su arıtma tesisleri hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Atık su arıtma tesisimiz de 1,5 milyar TL'ye mal olacak. Atakum Atık Su Kolektör Hattı'ndan başlayarak Tekkeköy'deki Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'na kadar gideceğiz. Yazın buralardaki borulama işlemini bitirdik. 1600 mm'lik yeni borular döşedik ve kapasiteyi iki katına artırdık. 17 ilçemizde arıtma tesislerimizin hepsi de faal durumda. Tamamen hem atık hem de içme suyunu arıtır durumdayız. Yıl sonuna kadar 1 milyon metrelik bir içme suyu hattını döşemiş olacağız. Şu anda 855 bin metredeyiz. Hem abone bağlantıları hem de depo üretimleriyle Samsun'un içme suyu kalitesini yukarı doğru çıkartmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, SASKİ içme suyu yatırımları kapsamında 2025 yılı ilk 11 ayda 854 bin 090 metre içme suyu hattı, 6 bin 465 adet abone bağlantısı ve 117 adet içme suyu deposu oluşturdu.