Samsun'da İstihdam ve Kariyer Merkezi Mobil Hizmet Vermeye Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşları iş verenlerle buluşturarak istihdama destek olmak amacıyla mobil araçla da hizmet veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu ve özel firmaların iş gücü taleplerini iş arayanlarla buluşturarak istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapan İstihdam ve Kariyer Merkezi, mobil araçla ilçelerde iş arayanlara destek oluyor.

Havza Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan İstihdam ve Kariyer Merkezi mobil aracı, iş arayanlarla buluştu.

Samsun'un iş gücü potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak, istihdamın artmasına öncülük etmek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İstihdam ve Kariyer Merkezi çalışanları tarafından danışanlara istihdam imkanları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca uygun profesyonel özgeçmiş oluşturulması konuşunda danışmanlık yapılarak potansiyel iş gücü talepleri kayıt altına alındı.