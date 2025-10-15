Haberler

Samsun'da İstihdam ve Kariyer Merkezi Mobil Hizmet Vermeye Başladı

Samsun'da İstihdam ve Kariyer Merkezi Mobil Hizmet Vermeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Merkezi ile iş arayan vatandaşlara mobil araçla destek sunuyor. Mobil araç, işverenlerle iş arayanları bir araya getirerek istihdamı artırmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşları iş verenlerle buluşturarak istihdama destek olmak amacıyla mobil araçla da hizmet veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu ve özel firmaların iş gücü taleplerini iş arayanlarla buluşturarak istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapan İstihdam ve Kariyer Merkezi, mobil araçla ilçelerde iş arayanlara destek oluyor.

Havza Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan İstihdam ve Kariyer Merkezi mobil aracı, iş arayanlarla buluştu.

Samsun'un iş gücü potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak, istihdamın artmasına öncülük etmek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İstihdam ve Kariyer Merkezi çalışanları tarafından danışanlara istihdam imkanları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca uygun profesyonel özgeçmiş oluşturulması konuşunda danışmanlık yapılarak potansiyel iş gücü talepleri kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.