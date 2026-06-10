Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 6 zanlı yakalandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp "ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını" söyleyerek vatandaşlardan yardım adı altında para talep edildiği belirlendi.

Bu yöntemle 4 ayrı kişiden 310 bin lira alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 zanlının da başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyale ele konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.