Samsun'da 'Köy Fırını Projesi' ile Kırsal Yaşam Canlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Köy Fırını Projesi' kapsamında Havza'nın kırsal köylerine yeni fırınlar inşa ediyor. Proje, kırsal yaşamı canlandırmayı ve geleneksel kültürü yaşatmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Köy Fırını Projesi" kapsamında Havza'nın kırsal köy fırınlarının inşası sürüyor.

Kırsal yaşamı canlandırmak ve geleneksel kültürü yaşatmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Havza'ya bağlı Kuşkonağı Mahallesi'nde köy fırınının yapımı devam ederken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Çamyatağı, Yaylaçatı, Çiftlikköy, Hecinli, Erikbelen, Hacıbattal, Demiryurt ve Bekdiğin mahallelerine toplam 9 yeni köy fırını kazandırılacağı bildirildi.

Çalışmalara destek veren Kuşkonağı Mahallesi Muhtarı Yaşar Ergin, köy fırınlarının yalnızca günlük ekmek ihtiyacını karşılayan yapılar olmadığını, aynı zamanda mahalle sakinlerini bir araya getiren önemli sosyal alanlar olduğunu beliktti.

Ergin, mahalleye kazandırılan hizmet için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
