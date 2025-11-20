Haberler

Samsun'da UKOME Havza Alt Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Samsun'da UKOME Havza Alt Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından Havza'da düzenlenen toplantıda, ilçe trafik güvenliği ve talepler değerlendirildi. Yapılan görüşmeler bir üst komisyona sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Havza Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gelen talepler, ilçe trafik güvenliği ve sürekliliğine ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi. Görüşülen konular bir üst komisyona sevk edildi.

Tolgay, talep ve tespitler kapsamında ilçe trafiğinin rahatlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantıya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Trafik Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Demir, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Osman Özmen ile diğer görevliler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Savaş uçağı gösteri sırasında yere çakıldı! İşte o anlar
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Savaş uçağı gösteri sırasında yere çakıldı! İşte o anlar
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
Siber tehlikeye karşı yasak: Avustralya 16 yaş altı hesapları engelliyor

Sosyal medyaya yasak: 10 Aralık'ta başlıyor!
Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı

Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı
Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, 'Öpüşme kabini' detayı bomba

Türkiye'nin öğrenci şehrini karıştıran parti! "Kabin" detayı bomba
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
Altay Bayındır, Süper Lig devine geliyor

Süper Lig devine geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.