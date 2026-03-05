Haberler

İlkadım'a 153 milyon liralık atık su kolektör hattı yatırımı

İlkadım'a 153 milyon liralık atık su kolektör hattı yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin atık su yükünü taşıyan ana hattın güçlendirilmesi için 153 milyon lira yatırımla yeni atık su kolektör hattı inşaatına başladı. 180 günde tamamlanması planlanan proje, modern ve yüksek kapasiteli bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce, şehir merkezinin atık su yükünü taşıyan ana hatta yönelik altyapı yatırımı başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlkadım ilçesinde hayata geçirilecek Atık Su Kolektör Hattı İnşaatı'nın sözleşme bedeli 153 milyon 614 bin 441 lira.

Toplam 2 bin 433 metre uzunluğunda ve 2 bin milimetre çapında betonarme borulardan oluşacak hattın 180 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Proje ile şehir merkezinin ana atık su taşıyıcı sisteminin güçlendirilerek uzun yıllar hizmet verecek modern ve yüksek kapasiteli bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar, Mert Irmağı kenarındaki Atık Su Terfi Merkezi (TM1) noktasından başlatıldı, hattın şehir merkezinde Samsun Devlet Opera ve Balesi önünde sona ermesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, altyapının şehirlerin görünmeyen ancak en hayati yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "Samsun'umuz büyüyor, gelişiyor. Biz de bu büyümeyi güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyla desteklemek zorundayız. İlkadım'da başlattığımız bu kolektör hattı, şehir merkezimizin ana taşıyıcı damarını güçlendirecek stratejik bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Doğan, planlı ve uzun vadeli çözümler ürettiklerini vurgulayarak, altyapı güçlendirilmeden üstyapıda kalıcı başarının sağlanamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

NATO savaşa girecek mi? Rutte tartışmaya noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler