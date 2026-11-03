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LÖSEV Samsun'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık programı düzenledi

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LÖSEV Samsun'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık programı düzenledi
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LÖSEV Samsun Ofisi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde farkındalık ve dayanışma programı düzenledi. Programa lösemiyle mücadele eden çocuklar ve aileleri katıldı; turuncu kurdele, video gösterimiyle farkındalık amaçlandı.

Samsun'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık ve dayanışma programı gerçekleştirildi.

LÖSEV Samsun Ofisi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemiyle mücadele eden çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Turuncu kurdele dağıtımıyla başlayan programda lösemiyle mücadele sürecini anlatan video gösterildi.

Etkinlikte Beren Menekşe ve Ayşegül Keleşler Gümüş piyano gösterisi sundu. Canım Kardeşim Çocuk Korosu seslendirdiği şarkılarla sahne alırken, anaokulu öğrencileri de "İnci" adlı drama gösterisini sahneledi.

Lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan Selahattin Mert'in bağlama ve şarkı dinletisi sunduğu programda, LÖSEV Kadın Korosu da konser verdi.

Çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması, aileler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve toplumda lösemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen program, LÖSEV marşının seslendirilmesiyle sona erdi.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık ve dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, vatandaşların programa katılım göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinliklerle lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Taşkınsu, "Aynı zamanda toplumda lösemiye yönelik farkındalığı artırmak, vatandaşlarımızın bu süreçte daha duyarlı olmalarını sağlamak ve dayanışma bilincini güçlendirmek istedik." dedi.

Kaynak: AA
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