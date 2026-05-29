MHP Samsun İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma töreni düzenledi. Törene belediye başkanları ve partililer katıldı. İl Başkanı Burhan Mucur, bayramların birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile partililer katıldı.

Mucur, törende yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren özel günler olduğunu belirterek, "Bayramlar toplumsal dayanışmayı artıran günlerdir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeli, ihtiyaç sahiplerini unutmamalı ve bayramın manevi atmosferini hep birlikte yaşatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
