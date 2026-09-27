Samsun'a ulaşan 3'üncü yeni tramvayın montaj ve test çalışmaları sürüyor

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SAMULAŞ A.Ş.) filosuna kazandırılan 12 yeni tramvaydan 3'üncüsü de kente getirildi. SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Serkan Salmaz, "Tramvaylarımızın yerlilik oranı yüzde 74'tür. Bu hem ülkemiz hem bizim açımızdan değerli. Yerli üreticinin ve yerlilik oranın yüksek olması, işletmenin sürdürülebilirliği açısından da çok değerli" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 4 Temmuz 2024'te imzalanan sözleşme kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakanlıkça alımı üstlenilen 12 yeni tramvayın teslimat süreci sürüyor. İlk tramvay 12 Mayıs, ikinci tramvay ise 17 Ağustos'ta Samsun'a getirildi. Testleri tamamlanan 2 araç, 3 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. 3'üncü tramvay da 24 Eylül'de kente ulaştı. Aracın montaj ve test çalışmaları sürüyor. 42 metre uzunluğa ve 2,65 metre genişliğinde ve 402 yolcu kapasiteli tramvaylar, Samsun'un simgesi kırmızı-beyaz renklerde üretildi. Yüzde 74 yerlilik oranına sahip araçlarla tedarik süreleri ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. 12 tramvayın tamamının teslim edilmesiyle SAMULAŞ A.Ş.'nin 29 olan tramvay sayısı 41'e çıkacak. 35,5 kilometrelik hatta 43 istasyonla hizmet veren raylı sistem ağında yolcu kapasitesi de önemli ölçüde artacak.

SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Serkan Salmaz, çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın talimatlarıyla oluşturulan bu çalışmada 12 adet tramvayımızı şehrimize kazandırmak için ilk süreç, sözleşmenin imzalanmasıyla başlatıldı. Geldiğimiz noktada 12 adet alınacak tramvayların 3 tanesi Samsun'a geldi. İlk 2 tanesinin testleri tamamlandı ve hizmete sunuldu. Mevcutta tramvay sayımız 29 ve hat uzunluğumuz 35 kilometre. Gelecek olan tramvaylarla beraber bu sayı 41'e ulaşacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE KULLANILAN EN UZUN TRAMVAYLARDAN BİRİ'

Araçların teknik yapısı ve tasarım detaylarına değinen Salmaz, "Bu tramvaylar, şehrin yapısını ve dokusunu yansıtan hem renkleriyle hem de hizmet kalitesiyle yansıtacağını düşündüğümüz tasarıma sahip bir şekilde üretildi. Mevcutta Türkiye'de kullanılan en uzun tramvaylardan bir tanesi de bu tramvayımız. 402 yolcu kapasitesine sahip bu tramvaylarımız da bu şehrin renkleriyle kırmızı-beyaz oluşuyla da tamamen şehrimizi yansıtan bir tasarıma sahiptir. Mevcut da tramvaylarımız 42 metre uzunluğunda 2,65 metre genişliğindedir" dedi.

Yeni üretimin işletme ve stok maliyetlerine sağladığı katkıya vurgu yapan Salmaz, şöyle konuştu:

"Tramvaylarımızın yerlilik oranı yüzde 74'tür. Aslında SAMULAŞ A.Ş., 2010 yılında hizmete başladığında yerlilikten söz edilmezken, bugün geldiğimiz noktada yerlilik oranı önemli ölçüde artırılmış tramvayları kullanan bir işletme haline geldi. Bu hem ülkemiz açısından hem bizim açımızdan da değerlidir. Tramvayların yerlilik oranının yüksek olması işletmeciler açısından şu şekilde de değerlidir. Yurt dışına bağımlı kaldığınız her bir ekipman için tedarik sürelerinin ve maliyetlerinin yüksek olduğu bilinmekte. Yerli üreticinin ve yerlilik oranın fazlalığı işletmenin sürdürülebilirliği açısından da çok değerlidir. Bizim gibi işletmelerde aslında üretimi terzi usulü olduğu için raf ürünü olmamakla beraber üretim aşamasında da proje bazlı çalışmalar genelde tedarik noktasında, sonraki süreçlerde zor olur ama yerli üreticilerimizin sahada daha aktif rol almasıyla beraber hem stok maliyetlerimizin hem de sonraki sürdürülebilirlik açısından bizim işletmelerimiz de çok değerli olduğunu söylemek isterim."

'KAPASİTE 145 BİNE ÇIKACAK'

Toplu taşıma ağındaki genel yolcu sayılarını da paylaşan Salmaz, "SAMULAŞ A.Ş. olarak günlük hizmet vermiş olduğumuz alanlarda otobüs işletme tarafında 100 binin üzerinde, raylı sistem tarafında da 100 bin olmak üzere toplamda 200-220 bin kişiye hizmet sağlamaktayız. Raylı sistem işletmemize yeni kazandırılan tramvaylarla beraber kapasite arzımız 145 binlere ulaşmış durumda olacaktır. Yeni tramvayların şehrimize kazandırılmasıyla beraber şehrimizdeki yaşayan vatandaşımıza daha temiz, daha güvenli, daha konforlu bir ulaşım sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı