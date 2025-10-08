Samsun'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlatıldı

Samsun'da, Türkiye genelinde hızla yayılarak tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlayacağı alanlarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kurduğu özel ekiplerle yoğun bir ilaçlama çalışması yürüterek vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadelesini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yoğunluk haritasına göre belirlenen mahallelerde ilaçlama yaparak zararlının kışlaklara girmeden kontrol altına alınmasını hedefliyor.

Ekipler, Kahverengi kokarcanın kış aylarında barındığı alanlara yönelik ilaçlama yaparak zararlının gelecek sezonda tarıma vereceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kahverengi kokarcayla mücadele yalnızca belediye ekiplerinin çalışmasıyla sınırlı kalmıyor, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleri ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü de sürece aktif katkı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, zararlıyla mücadelede vatandaşların da aktif rol almasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kahverengi kokarca, sadece tarım alanlarında değil, kış aylarında barınmak amacıyla evlerin dış cephelerine, çatı aralarına ve çeşitli yapı boşluklarına da yerleşebiliyor.

Yetkililer, özellikle kışlama döneminde, evlerin dış yüzeylerine Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerin uygulanmasının, kahverengi kokarcanın büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesini sağladığını belirtiyor.