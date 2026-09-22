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Samsun'da 10 kadın otobüs şoförü daha göreve başladı, kadın şoför sayısı 19'a çıktı

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Samsun'da 10 kadın otobüs şoförü daha göreve başladı, kadın şoför sayısı 19'a çıktı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMULAŞ AŞ'de OKA iş birliğindeki proje kapsamında 10 kadın otobüs şoförü göreve başladı. Böylece kent içi toplu ulaşımda görev yapan kadın şoför sayısı 19'a yükseldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMULAŞ AŞ'de 10 kadın otobüs şoförünün göreve başlamasıyla kadın şoför sayısı 19'a yükseldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürütülen "Kadın Otobüs Şoförü İstihdam Projesi" kapsamında mesleki yeterlilik süreçlerini tamamlayan 10 kadın şoför, Büyükşehir Belediyesinde istihdam edildi.

D sınıfı sürücü belgesi ve SRC 2 belgesine sahip, psikoteknik eğitimlerini tamamlayan adaylar, sınavda başarılı olmalarının ardından göreve başladı.

Kadın şoförlere görev öncesinde SAMULAŞ teknik personeli tarafından araç kullanımı, güzergah bilgisi ve yolcu ilişkileri konularında uygulamalı eğitim verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kent içi ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "OKA iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Kadın Otobüs Şoförü İstihdam Projesi kapsamında 10 kadın sürücümüzü bünyemize kattık. Böylece toplu ulaşımda görev yapan kadın şoförlerimizin sayısını 19'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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