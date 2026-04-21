Samsun'da 310 öğrenci 214 projeyle bilim yarışmalarına hazırlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde 310 öğrenci, 214 projeyle çeşitli bilim yarışmalarına hazırlanıyor. Öğrenciler, robotik kodlama, yapay zeka ve bilimsel araştırma gibi alanlarda eğitim alarak ulusal ve uluslararası platformlarda yer almak için çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bilim ve teknoloji alanında çocuklar ile gençlerin gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüren merkezlerde, 310 öğrenci ve 57 danışmanın katkısıyla hazırlanan 214 proje TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB Robot Yarışmaları, Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği ile Robosam yarışmalarına gönderildi.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yarışmalara katılmaya hak kazanan projeler netlik kazanacak.

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, çeşitli atölyelerde özgün fikirlerini projeye dönüştürme imkanı buluyor.

Merkezlerde robotik kodlama, yapay zeka, tasarım, üretim ve bilimsel araştırma gibi farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler, hem teorik bilgi ediniyor hem de uygulama becerilerini geliştiriyor.

Yürütülen çalışmalarla çocukların ve gençlerin bilimle iç içe yetişmesi, proje üretme kültürü kazanması ve ulusal ile uluslararası platformlarda yer almaya hazırlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
