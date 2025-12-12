Havza'da suni çim saha Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor

Havza Mehmet Ali Şahin Spor Tesisinde bulunan suni çim sahada Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tesiste bulunan suni çim sahanın zemini, aydınlatma ve dış kaplaması yenileniyor.

Yapılan çalışmaları inceleyen ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Havza Belediye spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Gül, tesisin Havza ve Havza Belediye spor için önemli olduğunu söyledi.

İlçede sportif altyapının önemli bir parçası olan sahada hem gençlerin spor yaptığını hem de futbol takımının altyapı ve hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Gül, "Gençlerimize daha iyi spor altyapısı sunmak adına sahanın yenilenmesini üstelenen, emeği geçen başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, Havza Belediye Başkanımız Murat İkiz'e ve AK Parti Havza İlçe Başkanımız Aziz Pekşen'e teşekkür ederim." dedi.