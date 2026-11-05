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Su baskını mağduru üreticilere marul fidesi verildi

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Su baskını mağduru üreticilere marul fidesi verildi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde ağustos ayında yaşanan aşırı yağış ve su baskınlarından etkilenen 130 örtü altı sebze üreticisine 1 milyon 400 bin marul fidesi ve 9 ton kompoze gübre dağıttı. 3 milyon 848 bin lira değerindeki destekle, yaklaşık 180 dekar alanda üretimin yeniden başlaması hedefleniyor.

  • Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba'da ağustos ayındaki su baskınlarından zarar gören örtü altı sebze üreticileri için 3 milyon 848 bin lira değerinde destek projesi başlattı.
  • Proje kapsamında yaklaşık 180 dekar alanda üretim yapan 130 çiftçiye marul fidesi ve gübre desteği sağlandı.
  • Destekle sonbahar-kış döneminde üretimin devamlılığı ve üreticilerin yeniden üretime başlama maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Çarşamba’da su baskınları nedeniyle zarar gören seralarda üretimin sürdürülmesi için başlatılan proje kapsamında fide ve gübreler, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

180 DEKAR ALANDA ÜRETİM YENİDEN BAŞLAYACAK

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayında Çarşamba’da meydana gelen aşırı yağış ve su baskınlarından zarar gören örtü altı sebze üreticilerine yönelik 3 milyon 848 bin lira değerinde bir destek projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 180 dekar alanda üretim yapan 130 çiftçiye, üretime yeniden başlayabilmeleri için marul fidesi ve gübre desteği sağlandı.

SONBAHAR-KIŞ ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Destekle zarar gören üretim alanlarının yeniden değerlendirilmesi, mevcut sera altyapısının etkin kullanılması ve sonbahar-kış döneminde üretimin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Projenin ayrıca üreticilerin yeniden üretime başlama maliyetlerini azaltması ve yaşanan üretim kayıplarının telafisine katkı sunması amaçlanıyor.

FİDE VE GÜBRELER TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Teslim törenine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpoyraz can:

adam marul fidesi verirken foto çekmiş ya la

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