Haberler

Vezirköprü Karma OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor

Vezirköprü Karma OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ve yatırım çalışmaları hızla ilerliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ arasında imzalanan protokollerle, toplam 150 hektarlık alandaki sanayi parsellerinin tahsis süreci sürüyor. Bölgenin cazibesi, tarım ve orman potansiyeli ile yatırımcıları çekiyor.

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yürütülen altyapı ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Osb'de altyapı çalışmalarının hızlandırılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ arasında protokol imzalandı. Çalışmaların Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesi işbirliğiyle sürdüğü ifade edildi.

Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan, toplam 150 hektarlık alanda planlanan 40 sanayi parselinden 7'sinin yatırımcılara tahsis edildiğini, 4 parsel için görüşmelerin devam ettiğini, 29 parselin ise tahsis beklediğini belirtti.

Bölgenin enerji nakil hattının tamamlandığını, içme ve kullanma suyu için SASKİ tarafından yapılan tedarik ihalesinin ardından çalışmaların başlatıldığını aktaran Ceylan, bölge yollarında hafriyat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ceylan, OSB'de marka değeri yüksek, dış pazarlarda rekabet gücüne sahip, AR-GE ve inovasyona önem veren işletmeler ile üretime yeni başlayacak girişimcilerin yer alacağını belirterek, bölgenin ülke ekonomisine güçlü katkı sunacağını vurguladı.

OSB'nin Samsun-İstanbul yoluna 30 kilometre, Samsun Limanı'na 120 kilometre ve Samsun Çarşamba Havalimanı'na 140 kilometre uzaklıkta bulunduğunu hatırlatan Ceylan, cazip arsa tahsis koşulları, farklı büyüklüklerde parseller, bölgenin tarım ve orman potansiyeli, geniş iş gücü imkanı ve 5. Bölge Teşvikleri sayesinde Karadeniz'in öne çıkan yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Ceylan, üretim ve sanayi alanında yatırım yapmak isteyen tüm girişimcileri bölgeye davet ederek, 2025 yılı arsa tahsis sürecinde yılın son tahsis işlemlerinin aralık ayında tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title