Vezirköprü Karma OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yürütülen altyapı ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Osb'de altyapı çalışmalarının hızlandırılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ arasında protokol imzalandı. Çalışmaların Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesi işbirliğiyle sürdüğü ifade edildi.

Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan, toplam 150 hektarlık alanda planlanan 40 sanayi parselinden 7'sinin yatırımcılara tahsis edildiğini, 4 parsel için görüşmelerin devam ettiğini, 29 parselin ise tahsis beklediğini belirtti.

Bölgenin enerji nakil hattının tamamlandığını, içme ve kullanma suyu için SASKİ tarafından yapılan tedarik ihalesinin ardından çalışmaların başlatıldığını aktaran Ceylan, bölge yollarında hafriyat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ceylan, OSB'de marka değeri yüksek, dış pazarlarda rekabet gücüne sahip, AR-GE ve inovasyona önem veren işletmeler ile üretime yeni başlayacak girişimcilerin yer alacağını belirterek, bölgenin ülke ekonomisine güçlü katkı sunacağını vurguladı.

OSB'nin Samsun-İstanbul yoluna 30 kilometre, Samsun Limanı'na 120 kilometre ve Samsun Çarşamba Havalimanı'na 140 kilometre uzaklıkta bulunduğunu hatırlatan Ceylan, cazip arsa tahsis koşulları, farklı büyüklüklerde parseller, bölgenin tarım ve orman potansiyeli, geniş iş gücü imkanı ve 5. Bölge Teşvikleri sayesinde Karadeniz'in öne çıkan yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Ceylan, üretim ve sanayi alanında yatırım yapmak isteyen tüm girişimcileri bölgeye davet ederek, 2025 yılı arsa tahsis sürecinde yılın son tahsis işlemlerinin aralık ayında tamamlanacağını kaydetti.