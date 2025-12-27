Haberler

Asarcık'ta "Sınır var sinir yok" söyleşisi düzenlendi

Asarcık'ta 'Sınır var sinir yok' söyleşisi düzenlendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koymanın önemi hakkında bilgi verdi ve aile içi iletişimi güçlendirecek pratikler sundu.

Asarcık ilçesinde ebeveynlere yönelik "Sınır var sinir yok" söyleşisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Parlayan Şehir Gururla Samsun" sloganıyla düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Asarcık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, disiplin ve sınır koyma konularında anne babaların ve eğitimcilerin sıkça yaşadığı kafa karışıklıklarına değinen Kangal, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun sınır koymanın önemini anlattı.

Kendi hayatı ve örnek olaylar üzerinden bilgi sunan Kangal, aile içi iletişim, çocuklardaki davranış sorunları ve kriz anlarının sakinlikle yönetilmesine dair yol haritası sundu.

Hem anne hem de akademisyen kimliğiyle deneyimlerini paylaşan Kangal, yaşanmış örnekleri kurgusal senaryolarla aktararak aile içi iletişimde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Etkinliğe katılan ebeveynler, söyleşinin yol gösterici ve öğretici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Meryem Argüç
