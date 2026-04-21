Samsun'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne düşen 40 yaşındaki Erdem K, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri, baygın haldeki Erdem K'yı sudan çıkardı.
Yeşilırmak Nehri'nde sürüklenen Erdem K'yi (40) görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla ulaştıkları Erdem K'yi sudan çıkardı.
Baygın haldeki Erdem K, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman